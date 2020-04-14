5 найнадійніших німецьких автомобілів до трьох років

Серед автомобілів, вироблених в Німеччині, названі кращі. У кожному класі авто вибирався свій фаворит. Рейтинг враховував відсоток поломок в процесі безперервної роботи машини протягом мінімум трьох років.

Серед спорткарів, які побували в експлуатації 3 роки, лідерство розділили між собою Porsche 911 і Mercedes SLC / SLK з рівнем поломок 5,8%.

У класі кросоверів найкращим виявився Mercedes GLC. Протягом трьох років експлуатації автомобіля відсоток поломок склав всього 5,5%.

У класі автомобілів для міста здобув перемогу Volkswagen Jetta. Тільки 5,8% автомобілів зламалися протягом трьох років роботи.

Субкомпакним автомобілем номер один став Аudi A1, з відсотком поломок в 5,8%.

Компактність як і раніше очолює Mercedes A-Class, як і у вищевказаних автомобілів, його відсоток поломок також дорівнює 5,8%.

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