В Україні із наступного року значно подорожчає розмитнення автомобілів

Бажаючим «подешевше» розмитнити автомобіль, вказуючи занижену вартість транспортного засобу, підготували сюрприз.

Тепер у розпорядженні митниці будуть відомості про реальну вартість кожної машини, а також комплектуючих, що ввозяться з інших країн. Ці дані будуть надходити в онлайн-режимі.

Нова система почне свою роботу в 2021 році. До цього моменту співробітники митниці як і раніше будуть вручну відправляти запит в держава-експортери для з’ясування вартості товарів, які ввозяться в Україну.

В даний час відбувається тестування системи, що отримала назву NCTS. Випробування пройшли в пунктах в Київській області та аеропорту «Бориспіль». Про це повідомив сайт «Нової митниці».

У той же час, після запуску даної системи представники бізнесу більше не будуть відчувати необхідність проходити оформлення окремих декларацій при транзиті між 35-ти державами.

Після того, як будуть завершені всі тести NCTS, Україна зможе стати учасником Конвенції про процедуру загального транзиту.

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