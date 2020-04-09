В Сети показали уникальный "Запорожец" с мотором спереди

В Сети показали уникальный автомобиль «Запорожец», у которого мотор был спереди. И это не «Таврия»!

«Запорожца» на постсоветском пространстве знает практически каждый водитель, так как эта машина выпускалась еще при Советском Союзе, а поставки осуществлялись практически во все республики. Особенно машина запоминалась за счет того, что двигатель у нее был расположен сзади, где обычно делали багажник. Но были модели, которым двигатель вставляли спереди. И речь сейчас пойдет не о «Таврии», а о машине под названием НАМИ-0107.

Так, автомобиль впервые сошел с конвейера еще в 1966-м году. Машина своим видом очень напоминает другой продукт Запорожского автомобилестроительного завода, а именно ЗАЗ-966. Это объясняется тем, что именно у этой машины был позаимствован кузов.

Однако техническое оборудование у машины полностью другое. Как оказалось, в НАМИ в те годы активно изучали конструкцию первого Mini и инженерам пришлась по душе переднеприводная компоновка с расположенным поперечно двигателем. Именно такую схему применили и в НАМИ-0107. Его оборудовали 1,4-литровым мотором от еще одного советского автомобиля «Москвич-408». Стоит отметить, что специально для этой машины создали новые трансмиссию и сцепление. Но больший интерес предствляет то, что 4-ступенчатую механическую коробку передач поместили в поддоне мотора.