В Сети показали уникальный "Запорожец" с мотором спереди
В Сети показали уникальный автомобиль «Запорожец», у которого мотор был спереди. И это не «Таврия»!
«Запорожца» на постсоветском пространстве знает практически каждый водитель, так как эта машина выпускалась еще при Советском Союзе, а поставки осуществлялись практически во все республики. Особенно машина запоминалась за счет того, что двигатель у нее был расположен сзади, где обычно делали багажник. Но были модели, которым двигатель вставляли спереди. И речь сейчас пойдет не о «Таврии», а о машине под названием НАМИ-0107.
Однако техническое оборудование у машины полностью другое. Как оказалось, в НАМИ в те годы активно изучали конструкцию первого Mini и инженерам пришлась по душе переднеприводная компоновка с расположенным поперечно двигателем. Именно такую схему применили и в НАМИ-0107. Его оборудовали 1,4-литровым мотором от еще одного советского автомобиля «Москвич-408». Стоит отметить, что специально для этой машины создали новые трансмиссию и сцепление. Но больший интерес предствляет то, что 4-ступенчатую механическую коробку передач поместили в поддоне мотора.
Переднюю подвеску решили сделать на поперечных рычагах с торсионами, а заднюю – на продольных. Казалось бы, машина должна стать одной из лучших в СССР, но все пошло на перекосяк. В теории автомобиль должен был работать отлично, но на практике он показал себя довольно посредственно. На момент испытаний машина была еще очень «сырой», а потому модель отказались ставить в масштабное производство. Проект, со временем, был и вовсе заброшен, так как показался бесперспективным.