ТОП-5 самых популярных электромобилей в Украине

Несмотря на то, что март 2020 года прошел в Украине под знаком карантина введенного из-за коронавируса, украинцы по-прежнему довольно активно, хотя и в не таком количестве, как раньше, покупали электрокары. Предлагаем вашему вниманию ТОП-5 самых популярных электромобилей в нашей стране в марте.

В марте украинцы купили 17 электрических кроссоверов Audi E-Tron (см. фото вверху). Все они новые. Эти кроссоверы выпускают в Бельгии (с осени 2019 года). E-Tron оснащается двумя электромоторами общей мощностью 406 л.с. Запас хода – 400 км. Разгон до 100 км/ч занимает 5,7 секунды при максимальной скорости 200 км/ч.

4. Volkswagen e-Golf

19 электрических Volkswagen e-Golf в прошлом месяце получили украинскую "прописку". Все они относятся к вторичному рынку. "Гольф" всегда пользовался хорошим спросом в нашей стране. Не исключение и его электрическая версия.

3. Tesla Model 3

В прошлом месяце в Украине зарегистрировали 32 электрических седана Tesla Model 3. Все они ранее уже находились в эксплуатации. Серийный выпуск Model 3 начался в 2016 году. В базовой комплектации у этого седана запас хода составляет 350 км.

2. Tesla Model S

47 электромобилей Tesla Model S в марте 2020 года оформили украинскую "прописку". Только один из них был новым, остальные – б/у.

1. Nissan Leaf

Nissan Leaf остается самым популярным электромобилем не только в мире, но и в Украине. В прошлом месяце в нашей стране зарегистрировали 129 электрокаров Leaf. И все они ранее уже были в эксплуатации.