В Венгрии попал в ДТП автобус с украинцами, которые ехали к месту эвакуации

Их госпитализировали, к месту пересечения границы их доставит спецтранспорт.

В Венгрии возле Будапешта произошло ДТП с автобусом, который транспортировал украинцев к месту эвакуации в пункт пропуска "Тиса". Об этом на своей странице в Facebook написал замглавы Закарпатской областной государственной администрации Игорь Шинкарюк.

"По полученным оперативным данным, в транспорте находились 8 человек. Двое в тяжелом состоянии, шестеро в удовлетворительном. Все находятся в больнице", - сообщил он.

Авария произошла на 75-м км автомагистрали М3.

Шинкарюк добавил, что с целью эвакуации украинцев из больницы в городе Хатван выехал спецтранспорт, который доставит их к точке пересечения государственной границы Украины.

"Все граждане прошли внеочередной медицинский осмотр в местной больнице, им предоставлена медицинская помощь. Все признаны такими, которые могут самостоятельно продолжать движение. Ожидается спецтранспорт", - уточнил Шинкарюк.

Напомним, 4 апреля эпатажный блогер Павел Петель, выходец из Украины, погиб в ДТП на Симферопольском шоссе в роSSийском городе Подольске.