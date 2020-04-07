В Сети показали уникальный пикап, работающий на дровах

В США на продажу выставили уникальный пикап Dodge Dakota 1995 года выпуска. Его уникальность заключается в том, что он может работать на дровах! И это не шутка.

Dodge выпускал пикапы Dakota с 1987 по 2011 год. Они пользовались хорошим спросом, особенно в США . В линейку двигателей этого пикапа входило несколько традиционных агрегатов внутреннего сгорания.

Однако, одному владельцу "Дакоты" бензинового двигателя показалось мало. Он решил установить на пикап специальный котел, чтобы тот смог ездить и на дровах.

В результате перед нами удивительный автомобиль. Он работает не только на бензине, но и на дровах. К сожалению, источники не сообщают, сколько дров нужно, и какую скорость на таком виде топлива развивает пикап.

Сейчас уникальный пикап выставлен на продажу. За него хотят получить всего 4 500 долларов. Это не так уж много, ведь речь идет о единственном в своем роде автомобиле. К тому же, судя по фотографиям, он находится в хорошем состоянии, а пикапы Dodge славятся своей надежностью.