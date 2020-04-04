6 найкращих автомобілів Японії

Перед покупкою нової машини багато автовласників читають відгуки на форумах, їздять по автосалонам і дивляться ціни на машини, запитують у менеджерів про знижки на автомобілі. Хороші машини виробляють тільки на Японських Заводах, і вони завжди були найкращим еталоном якості. У нашій сьогоднішній статті буде складено рейтинг найбільш купованих японських автомобілів.

Toyota Corolla

Японські автогіганти випускають цю машину з 1950 року. Тільки Тойота Corolla в 2019 році була найбільш купуючим автомобілем в світі. Широке коло людей купує ці машини заради оптимальних характеристик. До переваг автомобіля можна віднести обробку з якісного матеріалу, хорошу шумоізоляцію, просторий салон. У цих моделей дуже надійні двигуни 2.0 з потужністю в 140 кілометрів на годину, і встановлено дві коробки передач – це автомат і механіка. Надійний захист кратера у цього автомобіля, добре підходить для поїздок по поганих Російським дорогах.

Nissan X-Trail

Цей автомобіль один з найнадійніших від Японського автопрому. У цій машині дуже просторий салон, і хороша прохідність. В останній версії моделі був трохи зовнішній дизайн, і це додало ще більше популярності серед покупців.

Оцинкований кузов у ??цього автомобіля добре захищений від корозії і не буде іржавіти багато років. Якісний матеріал в салоні автомобіля не стирається взагалі. Багато автовласників в основному купують повнопривідні версії автомобіля з двигуном 2.0.

Toyota Highlander

Ще один позашляховик з універсальними функціями і з високою прохідністю, він теж вважається найнадійнішим автомобілем. Розробники підкреслили, що за бажанням автовласників в цю модель були встановлені новітні функції і модифікації. Просторий салон, міцний кузов і хороша прохідність, розширили ходові можливості цього автомобіля. Якщо вам потрібні запчасти по VIN для японських автомобілів рекомендуємо купити у наших друзів.

Honda Odysseus

Міні – автомобіль спочатку розробляли для Американського ринку, і він відмінно там себе зарекомендував. Зараз Honda Odysseus непогано продається і серед вітчизняних покупців, яким потрібен місткий автомобіль.

Багажник і капот у цієї машини зроблені з міцної алюмінієвої стали стійкою до корозії металу.

Салон у цього автомобіля зроблений і дорогого шкіряного матеріалу, і напханий багатою електронікою. Міцна підвіска надає комфорт, і забезпечує автомобілю хорошу стійкість на нерівній дорозі.

Автовласники в основному купують версію з бензиновим двигуном. Як і всі інші марки Honda, цей автомобіль повністю надійний і в ньому встановлена ??6 ступінчаста коробка передач.

Mazda 6

З усіх японських седанів класу B особливо привабливо виглядає Mazda 6. Кілька років тому автовласники пред’являли скарги щодо якості цих автомобілів, на сьогоднішній день ці проблеми повністю усунені і тепер це надійний автомобіль.

Автовласників приваблює яскравий дизайн автомобіля, зроблений у фірмовому стилі Coode. Салон у цієї машини дуже просторий, і зроблений з якісного матеріалу. Автомобіль оснащений бензиновим двигуном з потужністю 150 кілометрів на годину.

Nissan Note

Ці хетчбеки розійшлися мільйонними екземплярами по всьому світу. Цей практичний і місткий автомобіль, призначений для багатьох сімейних пар. Але в першу чергу, це найнадійніший і динамічний автомобіль.

Nissan Note оснащений бензиновим двигуном 1,5 і 1,7 літра, друга модель набагато надійніша і динамічніша. В обох автомобілях є підігрів сидінь, кнопка регулювання електропод’ёмнимі дзеркалами. Що характерно для багатьох автомобілів Nissan. Шестиступінчаста механічна коробка передач, і шестиступінчастий автомат Jatco – це еталон якості і надійності всіх машин Nissan.