Українські дорожники отримали новітню техніку

Компанія ETS Group, офіційний дилер Volvo CE на території України, передала клієнту новий асфальтоукладач Volvo P7820D.

Новинка допомагатиме спеціалістам компанії дорожньої галузі швидко та якісно укладати нове дорожнє покриття. Наразі асфальтоукладач задіяний на укладенні асфальту навколо однієї з київських шкіл, передає specmachinery.

Асфальтоукладач Volvo P7820D має базову ширину укладки 2,5 м та здатен укладати асфальт максимальною товщиною 300 мм. Ємність бункера цієї моделі становить 13,5 т. В якості силового агрегата використовується дизельний двигун потужністю 170 кВт.

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