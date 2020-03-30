McLaren показал работу лобового стекла из воздуха

McLaren показал работу лобового стекла из воздуха

В 2019 году McLaren представил новый суперкар Elva, особенностью которого стало полное отсутствие остекления кабины — не предусмотрены ни лобовое, ни боковое стёкла. Вместо них производитель создал особую аэродинамику кузова, которая перенаправляет потоки воздуха вокруг салона.

AAMS включает в себя многочисленные подвижные аэродинамические элементы в передней части кузова, которые вступают в действие на скорости от 90 км/ч. Потоки воздуха перенаправляются таким образом, чтобы они обтекали пассажирские места сверху и по бокам, не попадая в салон — для этого встречный поток через элементы передней части кузова направляют в противоположную движению машины сторону, чтобы отвести ветер поверх салона. В совокупности все потоки воздуха создают виртуальный купол, который «накрывает» людей и защищает их как от ветра, так и от летящей с дороги грязи.

Как поясняет McLaren, технология AAMS даёт возможность спокойно ездить без шлема, который обязателен для комфортных поездок на других автомобиля с отсутствующим лобовым стеклом. При этом по желанию водителя у Elva можно отключить «виртуальное остекление».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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