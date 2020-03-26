На Киевщине в ДТП с грузовиком и автобусами двое людей погибли и четверо пострадали (фото)

На Киевщине в ДТП с грузовиком и автобусами двое людей погибли и четверо пострадали (фото)

Сегодня утром, 26 марта, поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 54 км автодороги “Киев-Одесса”. Столкнулись грузовик и два автобуса. В результате аварии два человека погибли, четверо травмированы. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГСЧС в Киевской области.

“Столкнулись грузовой автомобиль Mersedes и 2 автобуса “ПАЗ”. С помощью гидравлического инструмента спасатели провели деблокацию пострадавших из искореженных автомобилей и передали работникам медицинской помощи”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии два водителя погибли на месте и четыре человека пострадали.

Как стало известно KV из сообщения издания “Факты”, по предварительной версии, водитель фуры – иностранец, совершил столкновение с двумя стоявшими автобусами.

Напомним, что в Киевской области требование полицейского об остановке обернулось ДТП с 7 пострадавшими. Авария произошла рано утром около 05:40 в воскресенье, 22 марта, на 76 км трассы Киев – Харьков. По требования полицейского грузовик начал останавливаться, в это время в него сзади “влетел” микроавтобус с пассажирами. 

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области


Ольга Марийко, КиевВласть

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