В Сети показали самый гламурный Запорожец

В сети показали самый гламурный автомобиль «Запорожец».

Запорожец. Изображение Harald Lepisk с сайта Pixabay
Запорожец. Изображение Harald Lepisk с сайта Pixabay

Машина ЗАЗ стала по-настоящему легендарной, поскольку выпускалась еще при Советском Союзе и распространялась не только в УССР, но и по всем остальным республикам. Кроме того, ее экспортировали во многие страны, с который дружил СССР, да и в капиталистических государствах его до сих пор можно встретить.

Конечно, сегодня автомобиль может показаться сильно устаревшим. Да, действительно, машина уже сильно отстает по техническим характеристикам и внешний вид ее довольно непривлекательный, если сравнивать с современными машинами даже бюджетного класса. Поэтому многие народные умельцы решают, что можно самостоятельно «оттюнинговать» машину, чтобы она выглядела привлекательно.

И вот в Сети показали один из таких вот переделанных Запорожцев. Машина выглядит очень гламурно. Как минимум потому, что корпус ЗАЗа покрасили в яркий розовый цвет. Также привлекает взгляд и то, что машина лишилась крыши, и представляет собой настоящий кабриолет.

К сожалению, пока что неизвестно, кто именно сделал этого гламурного красавца, да и в какой стране машина находится – тоже сказать нельзя. Но надо отдать должное – машина выглядит очень привлекательно.

Напомним, что Запорожской автомобилестроительный завод, на котором и производили все «ЗАЗы», был основан еще в 1863- году. Конечно, более современный и привычный вид он принял только во второй половине прошлого века. Уже после получения независимости Украиной, завод стал лидером автопромышленности в стране и оставался таким до 2014-го года.

 

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