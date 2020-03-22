Несмотря на карантин и выходные, в Киеве активно эвакуируют автомобили, нарушающие правила парковки (видео)

Несмотря на карантин и выходные, в Киеве активно эвакуируют автомобили, нарушающие правила парковки (видео)

Несмотря на карантин и выходные, в Киеве активно эвакуируют автомобили, нарушающие правила парковки. В то же время жители столицы отмечают в соцсетях, что быстро забрать автомобиль со штрафплощадки во время карантина и чрезвычайного положения будет нереально.

Об этом KV стало известно из сообщения жительницы столицы Леси Казачинской. 

“Берегись автомобиля. Каждые полчаса с Урловской эвакуаторы вывозят машины. В выходной, в субботу. Во время карантина. А с понедельника введут чрезвычайное положение. На той самой Урловской, где вообще нет парковок возле домов, ибо понастроили так. Да, авто не совсем по правилам запаркованные. Да, те самые эвакуаторы, которых в центре не дождёшься, когда дороги и перекрёстки заставлены в два ряда дорогими авто на крутых номерах, мешающих проезду. Ведь быстро забрать во время карантина и чрезвычайного положения машину со штрафплощадки будет нереально. А это – огромные штрафы”, – говорится в сообщении.

Также жительница столицы отмечает, что такого массового рейда тут не было никогда. По ее мнению, сейчас эвакуаторы “снимают богатый урожай” не только на Урловской.

В конце февраля KV сообщала, что в Киеве инспекторы по парковке эвакуировали автомобиль с двумя детьми внутри. Автомобиль был полностью тонирован, поэтому инспекторы не увидели детей в автомобиле.

Как сообщала KV, столичные власти дали поручение составить списки работников предприятий критической инфраструктуры для выдачи им специальных билетов, дающих право проезда на общественном транспорте. Этих сотрудников будут пропускать в транспорт под контролем полиции и сотрудников “Муниципальной варты” при наличии средств индивидуальной защиты. На дезинфекцию киевских многоэтажек из местного бюджета выделяется 23 млн гривен. А в магазинах и аптеках на период введенных ограничений можно будет находиться не более 1 человека на каждые 10 кв. Метров.

Напомним, 20 марта Кабмин установил режим чрезвычайной ситуации (ЧС)  в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Ранее ЧС была объявлена в Киевской области.

Фото: скриншот видео


Сергей Албул, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсонской области в ДТП погиб начальник отдела местной полицииВ Херсонской области в ДТП погиб начальник отдела местной полиции
Юрий Корявченков попал в ДТП в КиевеЮрий Корявченков попал в ДТП в Киеве
В Украину с 14 по 18 марта авиаперевозками вернулись 44 000 гражданВ Украину с 14 по 18 марта авиаперевозками вернулись 44 000 граждан
В Украине засветились дорогущие спорткарыВ Украине засветились дорогущие спорткары
Известная в Украине спортсменка сбила насмерть беременную женщинуИзвестная в Украине спортсменка сбила насмерть беременную женщину
Блок рекламы


Похожие новости
КГГА назвала маршруты общественного транспорта, которые останутся на время карантинаКГГА назвала маршруты общественного транспорта, которые останутся на время карантина
С сегодняшнего дня на улицах Паторжинского и Сретенской в Киеве ограничат движение (схемы)С сегодняшнего дня на улицах Паторжинского и Сретенской в Киеве ограничат движение (схемы)
В Украине значительно подорожают новые автомобилиВ Украине значительно подорожают новые автомобили
Кличко заявил о фактической остановке с 23 марта в Киеве работы общественного транспорта (видео)Кличко заявил о фактической остановке с 23 марта в Киеве работы общественного транспорта (видео)
Службы такси Uber и Bolt будут бесплатно перевозить врачей во время карантинаСлужбы такси Uber и Bolt будут бесплатно перевозить врачей во время карантина
В Киеве с 10 апреля ограничат движение по мосту Патона из-за ремонтных работВ Киеве с 10 апреля ограничат движение по мосту Патона из-за ремонтных работ
Украина отправила в Китай грузовой самолет за тестами и медоборудованиемУкраина отправила в Китай грузовой самолет за тестами и медоборудованием
Во Львове льготы на проезд для пенсионеров отменили до конца карантинаВо Львове льготы на проезд для пенсионеров отменили до конца карантина
В Луцке весь общественный транспорт прекратил работу до конца карантинаВ Луцке весь общественный транспорт прекратил работу до конца карантина
Украинцы во время карантина не смогут получить водительские праваУкраинцы во время карантина не смогут получить водительские права
Последние новости
Подгружаем последние новости