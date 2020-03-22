Несмотря на карантин и выходные, в Киеве активно эвакуируют автомобили, нарушающие правила парковки (видео)

Несмотря на карантин и выходные, в Киеве активно эвакуируют автомобили, нарушающие правила парковки. В то же время жители столицы отмечают в соцсетях, что быстро забрать автомобиль со штрафплощадки во время карантина и чрезвычайного положения будет нереально.

Об этом KV стало известно из сообщения жительницы столицы Леси Казачинской.

“Берегись автомобиля. Каждые полчаса с Урловской эвакуаторы вывозят машины. В выходной, в субботу. Во время карантина. А с понедельника введут чрезвычайное положение. На той самой Урловской, где вообще нет парковок возле домов, ибо понастроили так. Да, авто не совсем по правилам запаркованные. Да, те самые эвакуаторы, которых в центре не дождёшься, когда дороги и перекрёстки заставлены в два ряда дорогими авто на крутых номерах, мешающих проезду. Ведь быстро забрать во время карантина и чрезвычайного положения машину со штрафплощадки будет нереально. А это – огромные штрафы”, – говорится в сообщении.

Также жительница столицы отмечает, что такого массового рейда тут не было никогда. По ее мнению, сейчас эвакуаторы “снимают богатый урожай” не только на Урловской.

В конце февраля KV сообщала, что в Киеве инспекторы по парковке эвакуировали автомобиль с двумя детьми внутри. Автомобиль был полностью тонирован, поэтому инспекторы не увидели детей в автомобиле.

Как сообщала KV , столичные власти дали поручение составить списки работников предприятий критической инфраструктуры для выдачи им специальных билетов, дающих право проезда на общественном транспорте. Этих сотрудников будут пропускать в транспорт под контролем полиции и сотрудников “Муниципальной варты” при наличии средств индивидуальной защиты. На дезинфекцию киевских многоэтажек из местного бюджета выделяется 23 млн гривен. А в магазинах и аптеках на период введенных ограничений можно будет находиться не более 1 человека на каждые 10 кв. Метров.

Напомним, 20 марта Кабмин установил режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Киеве , а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Ранее ЧС была объявлена в Киевской области.

Фото: скриншот видео