Несмотря на карантин и выходные, в Киеве активно эвакуируют автомобили, нарушающие правила парковки (видео)
Несмотря на карантин и выходные, в Киеве активно эвакуируют автомобили, нарушающие правила парковки. В то же время жители столицы отмечают в соцсетях, что быстро забрать автомобиль со штрафплощадки во время карантина и чрезвычайного положения будет нереально.
Об этом
“Берегись автомобиля. Каждые полчаса с Урловской эвакуаторы вывозят машины. В выходной, в субботу. Во время карантина. А с понедельника введут чрезвычайное положение. На той самой Урловской, где вообще нет парковок возле домов, ибо понастроили так. Да, авто не совсем по правилам запаркованные. Да, те самые эвакуаторы, которых в центре не дождёшься, когда дороги и перекрёстки заставлены в два ряда дорогими авто на крутых номерах, мешающих проезду. Ведь быстро забрать во время карантина и чрезвычайного положения машину со штрафплощадки будет нереально. А это – огромные штрафы”, – говорится в сообщении.
Также жительница столицы отмечает, что такого массового рейда тут не было никогда. По ее мнению, сейчас эвакуаторы “снимают богатый урожай” не только на Урловской.
В конце февраля
Как сообщала
Напомним, 20 марта Кабмин установил режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Ранее ЧС была объявлена в Киевской области.
Фото: скриншот видео