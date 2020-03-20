"Укрзализныця" назначила эвакуационный рейс из Киева в Ригу и обратно

В Латвию поезд отправится уже 21 марта.

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Киева

"Укрзализныця" проведет эвакуаиционный рейс изв Ригу (Латвия) и обратно. Об этом корреспонденту LB.ua сообщил источник в УЗ.

"Назначен эвакуационный рейс поезда 31/32. Из Киева 21 марта, из Риги в воскресенье, 22 марта", - добавил собеседник.

В обе стороны поезд отправится с пассажирами. Поезд рейса 31/32 также известен как "Четыре столицы", поскольку обычно курсирует по маршруту Киев-Минск-Вильнюс-Рига.

Напомним, что сегодня на поездах "Интерсити" "Укрзализныци" из Польши эвакуировали более 1000 украинских граждан. Они отправились двумя поездами, всем провели температурный скриннинг. Жалоб на здоровье у пассажиров не было.

Из Казахстана украинцев планируют эвакуировать 26 марта авиарейсом из Алматы. Посольство Украины просит обратиться всех граждан, которые хотят вернуться на Родину после закрытия границ в связи с противодействием коронавирусу.