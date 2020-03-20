"Укрзализныця" назначила эвакуационный рейс из Киева в Ригу и обратно

В Латвию поезд отправится уже 21 марта.

Фото: https://www.epravda.com.ua/
"Укрзализныця" проведет эвакуаиционный рейс из Киева в Ригу (Латвия) и обратно. Об этом корреспонденту LB.ua сообщил источник в УЗ.

"Назначен эвакуационный рейс поезда 31/32. Из Киева 21 марта, из Риги в воскресенье, 22 марта", - добавил собеседник.

В обе стороны поезд отправится с пассажирами. Поезд рейса 31/32 также известен как "Четыре столицы", поскольку обычно курсирует по маршруту Киев-Минск-Вильнюс-Рига.

Напомним, что сегодня на поездах "Интерсити" "Укрзализныци" из Польши эвакуировали более 1000 украинских граждан. Они отправились двумя поездами, всем провели температурный скриннинг. Жалоб на здоровье у пассажиров не было.

Из Казахстана украинцев планируют эвакуировать 26 марта авиарейсом из Алматы. Посольство Украины просит обратиться всех граждан, которые хотят вернуться на Родину после закрытия границ в связи с противодействием коронавирусу.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Юрий Корявченков попал в ДТП в КиевеЮрий Корявченков попал в ДТП в Киеве
В Киеве полицейский Prius въехал в два других автомобиля, пассажиры одного из них напали на патрульных (фото, видео)В Киеве полицейский Prius въехал в два других автомобиля, пассажиры одного из них напали на патрульных (фото, видео)
В Украине засветились дорогущие спорткарыВ Украине засветились дорогущие спорткары
Известная в Украине спортсменка сбила насмерть беременную женщинуИзвестная в Украине спортсменка сбила насмерть беременную женщину
В Киеве требование ездить в транспорте не больше 10 человек и в масках не соблюдается (фото, видео)В Киеве требование ездить в транспорте не больше 10 человек и в масках не соблюдается (фото, видео)
Блок рекламы


Похожие новости
Сегодня, 19 марта, патрульные Киева уже 5 раз выезжали на вызовы из-за перекрытия движения общественного транспортаСегодня, 19 марта, патрульные Киева уже 5 раз выезжали на вызовы из-за перекрытия движения общественного транспорта
На ряде улиц Киева ограничат движение в связи с масштабным ремонтом дорог (список, сроки)На ряде улиц Киева ограничат движение в связи с масштабным ремонтом дорог (список, сроки)
Укрзализныця вернет пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные рейсыУкрзализныця вернет пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные рейсы
Возле Сум произошло ДТП с рейсовым автобусом, трое погибшихВозле Сум произошло ДТП с рейсовым автобусом, трое погибших
МАУ выполнит дополнительные рейсы из пяти городов ЕвропыМАУ выполнит дополнительные рейсы из пяти городов Европы
Спецрейс SkyUp вылетел за украинцами в ИталиюСпецрейс SkyUp вылетел за украинцами в Италию
МАУ обвинила во лжи блогера, спровоцировавшего панику вокруг рейса из МиланаМАУ обвинила во лжи блогера, спровоцировавшего панику вокруг рейса из Милана
SkyUp отложила запуск новых рейсов в ИталиюSkyUp отложила запуск новых рейсов в Италию
МАУ сокращает рейсы в ряд европейских стран и внутри УкраиныМАУ сокращает рейсы в ряд европейских стран и внутри Украины
В центре Киева на Владимирской провалился асфальтВ центре Киева на Владимирской провалился асфальт
Последние новости
Подгружаем последние новости