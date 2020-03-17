Украина рассматривает возможность вывоза украинцев из-за рубежа ж/д транспортом, - Криклий

Мининфраструктуры работает на этим в координации с МИДом.

Украина рассматривает возможность вывоза украинцев из-за рубежа ж/д транспортом, - Криклий
Фото: Александр Рудоманов

Украина рассматривает возможность вывоза украинских граждан из-за границы железнодорожным транспортом, а не только самолетами. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает "Интерфакс-Украина".

"Укрзализныця" и Мининфраструктуры в координации с Министерством иностранных дел. Мы работаем над тем, чтобы была возможность вывоза наших граждан не только авиационными рейсами, а и железнодорожным сообщением", - сказал он во время брифинга.

По словам Криклия, в первую очередь это будет относится направлений из Германии, Чехии и Польши. Возможно, это перечень будет дополнен.

Он добавил, что в настоящее время консульские службы собирают информацию о украинцах за рубежом через систему МИД "Друг".

Напомним, 12 марта в Украине начался карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции и для недопущения ее распространения. Он продлится три недели - до 3 апреля. На две недели также закрыты госграницы. На территорию Украины будут пропускать только украинцев и тех, у кото есть вид на жительство.

Кроме того, во исполнение решения Кабинета министров "Киевский метрополитен" прекратит перевозки пассажиров с 23:00 17 марта.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В результате столкновения микроавтобуса и легковушки под Киевом госпитализированы 3 человека (фото, видео)В результате столкновения микроавтобуса и легковушки под Киевом госпитализированы 3 человека (фото, видео)
Кличко заявил о договоренностях с австрийской компанией об установке нового фуникулераКличко заявил о договоренностях с австрийской компанией об установке нового фуникулера
Кличко: метро в Киеве закроют только "в случае очень большой вспышки" COVID-19Кличко: метро в Киеве закроют только "в случае очень большой вспышки" COVID-19
В Киеве полицейский Prius въехал в два других автомобиля, пассажиры одного из них напали на патрульных (фото, видео)В Киеве полицейский Prius въехал в два других автомобиля, пассажиры одного из них напали на патрульных (фото, видео)
В Киеве начали работу 20 камер автоматической фотовидеофиксации нарушений на дорогах (карта)В Киеве начали работу 20 камер автоматической фотовидеофиксации нарушений на дорогах (карта)
Блок рекламы


Похожие новости
"Укравтодор" не планирует останавливать дорожные работы из-за карантина"Укравтодор" не планирует останавливать дорожные работы из-за карантина
Renault закрывает французские заводы из-за коронавирусаRenault закрывает французские заводы из-за коронавируса
Экспресс в аэропорт "Борисполь" приостанавливает работу из-за низкого пассажиропотокаЭкспресс в аэропорт "Борисполь" приостанавливает работу из-за низкого пассажиропотока
МИУ формирует список чартеров для эвакуации украинцев после 17 мартаМИУ формирует список чартеров для эвакуации украинцев после 17 марта
Остановка авиасообщения: АМКУ проверит МАУ из-за резкого повышения ценОстановка авиасообщения: АМКУ проверит МАУ из-за резкого повышения цен
"Укрзализныця" завела телеграм-канал с изменениями в расписании из-за коронавируса"Укрзализныця" завела телеграм-канал с изменениями в расписании из-за коронавируса
С 15 марта Украина приостанавливает железнодорожное сообщение с ПольшейС 15 марта Украина приостанавливает железнодорожное сообщение с Польшей
С 17 марта Украина полностью закроет авиасообщение, - Дмитрий РазумковС 17 марта Украина полностью закроет авиасообщение, - Дмитрий Разумков
Lamborghini остановила работу завода из-за коронавирусаLamborghini остановила работу завода из-за коронавируса
В Словакии в ДТП разбились двое украинцевВ Словакии в ДТП разбились двое украинцев
Последние новости
Подгружаем последние новости