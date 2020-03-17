Украина рассматривает возможность вывоза украинцев из-за рубежа ж/д транспортом, - Криклий

Мининфраструктуры работает на этим в координации с МИДом.

Украина рассматривает возможность вывоза украинских граждан из-за границы железнодорожным транспортом, а не только самолетами. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает "Интерфакс-Украина".

"Укрзализныця" и Мининфраструктуры в координации с Министерством иностранных дел. Мы работаем над тем, чтобы была возможность вывоза наших граждан не только авиационными рейсами, а и железнодорожным сообщением", - сказал он во время брифинга.

По словам Криклия, в первую очередь это будет относится направлений из Германии, Чехии и Польши . Возможно, это перечень будет дополнен.

Он добавил, что в настоящее время консульские службы собирают информацию о украинцах за рубежом через систему МИД "Друг".

Напомним, 12 марта в Украине начался карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции и для недопущения ее распространения. Он продлится три недели - до 3 апреля. На две недели также закрыты госграницы. На территорию Украины будут пропускать только украинцев и тех, у кото есть вид на жительство.

Кроме того, во исполнение решения Кабинета министров "Киевский метрополитен" прекратит перевозки пассажиров с 23:00 17 марта.