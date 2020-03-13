В результате столкновения микроавтобуса и легковушки под Киевом госпитализированы 3 человека (фото, видео)

В результате столкновения микроавтобуса и легковушки под Киевом госпитализированы 3 человека (фото, видео)

Поздним вечером четверга, 12 марта, на окружной дороге вокруг Борисполя столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль Volkswagen. От сильного удара легковушка улетела в кювет, а Volkswagen LT развернуло на 180 градусов. С места ДТП бригада скорой помощи забрала троих человек. 

Об этом KV стало известно из сообщения издания “Информатор”. 

По предварительной информации, микроавтобус ехал по окружной дороге со стороны села Великая Александровка. Автомобиль Volkswagen пересекал кольцевую по трассе, двигаясь со стороны Борисполя. На перекрестке и произошло жесткое столкновение.

У микроавтобуса от удара вырвало двигатель. По словам правоохранителей, из салона буса госпитализировали двоих людей. В легковушке Volkswagen, которая от удара улетела в кювет, пострадала девушка. На месте работала следственно-оперативная группа. Подробности аварии устанавливаются.

Как сообщала KV, 7 марта в Борисполе на улице Привокзальной в результате столкновения фуры и легкового автомобиля погибли 3 человека. Причина ДТП устанавливается. 

Фото: “Информатор”

В результате столкновения микроавтобуса и легковушки под Киевом госпитализированы 3 человека (фото, видео)
В результате столкновения микроавтобуса и легковушки под Киевом госпитализированы 3 человека (фото, видео)
В результате столкновения микроавтобуса и легковушки под Киевом госпитализированы 3 человека (фото, видео)
В результате столкновения микроавтобуса и легковушки под Киевом госпитализированы 3 человека (фото, видео)

Сергей Албул, КиевВласть

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