Peugeot запустит в серию заряженный 508-й.

После представления в 2018 году лифтбека и универсала Peugeot 508 французы в марте 2019-го продолжили линейку концептом 508 Sport Engineered, который справил мировую премьеру в Женеве. Уже тогда намекали на возможное серийное будущее – и не обманули!

Глава Peugeot Жан-Филипп Импарато в интервью порталу autonews.com заявил, что в продажу самая мощная модификация 508-го поступит в 2020 году. Причем заряженную версию выпустят сразу в обоих типах кузова: будет и лифтбек, и универсал. В нынешнее время рационального подхода к составлению модельного ряда с учетом максимальной выручки – очень смелый шаг.

Детальные характеристики станут известны ближе к весне, равно как и цена. По предварительной информации, гибридная силовая установка Peugeot 508 Sport Engineered будет выдавать около 360 л.с. Задний электромотор сохранится, так что автомобиль останется полноприводным, как и концепт. Последний имел на 40 сил больше и, по расчетам, мог ускоряться до сотни за 4,3 секунды. Товарный вариант, полагаем, уложится в 5-5,5 секунды.

Концепт 508 Sport Engineered получит продолжение в образе товарной машины.