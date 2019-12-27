"Укрзализныця" запустила трехсекционный дизель-поезд в аэропорт "Борисполь"

Предприятие "Укрзализныця" сегодня, 27 декабря запустило новый 3-секционный дизель-поезд ДПКр-3 в аэропорт "Борисполь". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Поезд производства ПАО "Крюковский вагоностроительный завод". В нем предусмотрено 472 пассажирских места (470 мест для сидения и 2 места для людей с инвалидностью на колясках).

По данным "Укрзализныци", стоимость поезда составляет около 177 млн грн. Дизель-поезд прошел испытания на участке Киев-Тернополь-Кременчуг.

"Этот дизель-поезд построен по новому проекту, чтобы быть современным и комфортным, конструкционно в нем много новых узлов и систем, в частности для повышения безопасности и надежности эксплуатации", - подчеркнули в "Укрзализныце".

По словам главы компании Евгения Кравцова, "Бориспольский экспресс" в пятницу перевез своего миллионного пассажира. Он также отметил возросший спрос на услугу экспресса, подчеркнув, что именно в связи с этим было принято решение запустить трехсекционный поезд.

Дизель-поезд ДПКр-3 №001 построен в 2019 году в трехвагонной комплектации на заказ "Укрзализныци" для региональных пассажирских перевозок. Имеет две моторные тележки-по одной на головных вагонах (ДПКр-2, имеет 3 силовые установки), что обеспечивает уменьшение затрат на обслуживание и ремонт. Срок службы дизель-поезда составляет 40 лет.

Напомним, ранее глава УЗ Евгений Кравцов сообщал, что "Укрзализныця" в 2019 сэкономила почти 700 млн грн на закупках. В 2019 году компания заключила почти 7,5 тыс. договоров на общую сумму 13,4 млрд грн. При этом экономия составила более 4%, тогда как в 2018 году указанный показатель достигал 2,6%.