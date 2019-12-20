Rolls-Royce представил электрический самолет для рекорда скорости

Самолет был представлен Rolls-Royce в аэропорту Глостершир в городе Ставертон, Англия. Полностью электрический одноместный аппарат разрабатывается в рамках инициативы ACCEL (ACCelerating the ELectrification of flight) и сможет, как предполагает компания, развить скорость выше 480 километров в час в следующем году.

Gary Marshall

Rolls-Royce представил электрический самолет для рекорда скорости

Rolls-Royce

Машина будет использовать полностью электрическую установку, которая сейчас тестируется Rolls-Royce на тестовом аппарате ionBird. Установка будет включать три электродвигателя, способные выдавать до 750 киловатт (1 020 лошадиных сил), и батарейный блок с 6 000 аккумуляторными ячейками, который сможет обеспечить машину дальностью полета в 320 километров.

Rolls-Royce

Если все пройдет согласно планам, аппарат, представленный Rolls-Royce, попробует установить рекорд скорости для электросамолетов весной 2020 года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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