Hyundai сделала концепт со странными фарами.

Корейцы приготовили к моторшоу в Лос-Анджелесе концепт-кар Hyundai Urban Vision Crossover. Его пока показали только фрагментами на тизерах, однако и их хватило, чтобы машина заставила говорить о себе.

Решетка радиатора и фары объединены воедино. И не только стилистически: глазу оптика не видна вообще. Только когда она зажигается, становится ясна ее форма. Все «ячейки» подвижные. Они создают эффект динамизма и одновременно работают на улучшение аэродинамики. Задние фонари по последней моде соединены LED-перемычкой. Кузов в профиль напоминает купе-кроссовер.

Пресс-релиз полон обтекаемых пафосных формулировок. Urban Vision рассказывает об «эмоциональной функциональности и экологичном образе жизни», служит «сосредоточением инновационных решений в области дизайна, которые добавляют продукту эмоциональной ценности», а его стилистика продиктована философией «чувственной спортивности».

Есть мнение, что за зашкаливающей футуристичностью скрываются черты следующего поколения Hyundai Tucson. Нынешнее уже прошло процедуру рестайлинга, а значит – пока намекнуть на преемника.

Есть мнение, что кроссовер Urban Vision намекает на следующее поколение «Туссана».