Польская LOT запускает рейс в Ивано-Франковск, - СМИ

Польская авиакомпания LOT в следующем году может начать осуществлять рейсы из Варшавы в Ивано-Франковск.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на портал Рasazer.

Отмечается, что LOT подал заявки на получение слотов в 15 новых (или таких, куда выполнялись рейсы ранее, но не выполняются сейчас) для перевозчика европейских и неевропейских аэропортах для осуществления полетов в период летней навигации 2020 года.

При этом, некоторые новые рейсы уже объявлены, о других, вероятно, станет известно в ближайшем будущем. Среди них и украинский аэропорт.

"Полная новинка, в свою очередь, Ивано-Франковск", - пишут польские журналисты.