Продажи электромобиля Volkswagen e-Golf превысили рубеж в 100 000 штук

Volkswagen поставила на рынок 100-тысячный электромобиль e-Golf спустя более чем пять лет после его запуска в массовое производство. Выпускаемый на заводе компании в Дрездене (Германия) полностью электрический e-Golf является одним из самых популярных электромобилей в Европе и Соединённых Штатах.

Юбилейный автомобиль белого цвета был подарен Маику Джаехде (Maik Jaehde), жителю коммуны Ландольфсхаузен, находящейся невдалеке от Ганновера, который также получил эксклюзивное право на посещение производственных линий завода.

Немецкий производитель также сообщил о продаже на мировом рынке около 27 900 электромобилей e-Golf за период с января по сентябрь этого года, что является новым рекордом компании. В пятёрку стран с наибольшим спросом на электромобиль вошли Норвегия, Германия, США , Великобритания и Нидерланды.

e-Golf оснащён двигателем мощностью 136 л. с. (100 кВт) и имеет запас хода около 230 км от одного заряда батареи (по стандарту WLTP). Volkswagen e-Golf был представлен на международном автосалоне во Франкфурте (Германия) в 2013 году, и появился в продаже в следующем году. Это второй полностью электрический автомобиль компании Volkswagen, вышедший год спустя после запуска Volkswagen E-up!.



