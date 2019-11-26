2019-11-26
На одесской трассе из-за гололеда произошло ДТП с 11 автомобилями
Пострадали три человека.
Фото: ch.npu.gov.ua
Около 7 часов утра во вторник на 225-м километре трассы "Киев - Одесса" в Черкасской области из-за гололеда произошло ДТП с участием 11 автомобилей.
Об этом говорится на сайтах ГосЧС и Национальной полиции.
В аварию возле села Фурманка Уманского района попали пять грузовиков, пять легковых автомобилей и рейсовый автобус из Варшавы с 20 пассажирами.
Из-за ДТП пострадали три человека из легковых и грузовых автомобилей.
Было полностью перекрыто движение по одной стороне дороги.
Фото: ck.dsns.gov.ua
Фото: ck.dsns.gov.ua
Фото: ch.npu.gov.ua
Фото: ch.npu.gov.ua
Фото: ch.npu.gov.ua
Фото: ch.npu.gov.ua
Фото: ch.npu.gov.ua
Фото: ch.npu.gov.ua
Фото: ch.npu.gov.ua
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