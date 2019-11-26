На одесской трассе из-за гололеда произошло ДТП с 11 автомобилями

Фото: ch.npu.gov.ua

Около 7 часов утра во вторник на 225-м километре трассы " Киев - Одесса" в Черкасской области из-за гололеда произошло ДТП с участием 11 автомобилей.

Об этом говорится на сайтах ГосЧС и Национальной полиции.

В аварию возле села Фурманка Уманского района попали пять грузовиков, пять легковых автомобилей и рейсовый автобус из Варшавы с 20 пассажирами.

Из-за ДТП пострадали три человека из легковых и грузовых автомобилей.

Было полностью перекрыто движение по одной стороне дороги.

Фото: ck.dsns.gov.ua

Фото: ck.dsns.gov.ua

Фото: ch.npu.gov.ua

Фото: ch.npu.gov.ua

Фото: ch.npu.gov.ua

Фото: ch.npu.gov.ua

Фото: ch.npu.gov.ua

Фото: ch.npu.gov.ua