Автосалон в Гуанчжоу 2019: Volkswagen Viloran.

В Европе и США минивэны сдаются под натиском кроссоверов и из модельных рядов постепенно исчезают. А вот в Китае они все еще очень востребованы. Причем чаще не в виде семейного транспорта, а как бизнес-вэны для представительских целей. Такую модель решил завести себе и Volkswagen.

Автосалон в Гуанчжоу 2019: Volkswagen Viloran.

В Гуанчжоу компания презентовала модель Viloran. На стенде он стоял с наглухо затонированными стеклами. Фирменная съемка чуть щедрее: есть один снимок салона. На нем видны «капитанские» кресла второго ряда с электрорегулировками и оттоманкой, панорамная крыша. В пресс-релизе также упоминается функция массажа.

Автосалон в Гуанчжоу 2019: Volkswagen Viloran.

Других подробностей об оснащении нет, равно как и снимков приборной панели. Судя по всему, это еще предсерийный прототип, ведь старт продаж намечен только на лето будущего года. Скорее всего, у «Вилорана» типичная для машин этого сегмента в Китае посадочная формула 2+2+3. Его главный конкурент – лидер класса Buick GL8.

Автосалон в Гуанчжоу 2019: Volkswagen Viloran.

Viloran базируется на платформе MQB. При этом его длина превышает 5300 миллиметров (гигант Teramont короче почти на 300 миллиметров), так что, выходит, это самый крупный автомобиль на этой «тележке». Силовой агрегат тот же, что у «Терамонта» в Поднебесной: двигатель 2.0 TSI в 220 л.с. и 7-ступенчатый робот DSG. Привод – только передний.

За пределы Китая Volkswagen Viloran поставлять не будут.

Автосалон в Гуанчжоу 2019: Volkswagen Viloran.
Автосалон в Гуанчжоу 2019: Volkswagen Viloran

В Китае немцы показали полноразмерный минивэн с богатым оснащением.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Volkswagen.

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