В аэропорту "Львов" из-за непогоды самолет выкатился за пределы взлетной полосы

Фото: varta1.com.ua

В субботу, 23 ноября, в международном аэропорту "Львов" самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате чего работа аэропорта была приостановлена. Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook.

"Около 7 часов утра, из-за сложных погодных условий самолет авиакомпании МАУ, который должен был выполнять рейс в Киев , выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.

Пассажиры были немедленно эвакуированы, никто не пострадал

На время выполнения работ по эвакуации самолета со взлетно-посадочной полосы работа аэропорта приостановлена. Планируется, что международный аэропорт "Львов" возобновит работу после 12:00.