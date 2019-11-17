Пикап Hyundai запустят в производство в 2021 году

Впервые пикап Santa Cruz был представлен в начале 2015 года в виде концепт-кара. Сейчас же стало известно о срока начала производства серийной модели — как объявила Hyundai, машину начнут собирать в 2021 году, на заводе в Монтгомери, штат Алабама, США.

Пикап Hyundai запустят в производство в 2021 году

Hyundai

Перед запуском в серию пикапа Santa Cruz, как сообщила Hyundai, завод переживет модернизацию — в него инвестируют 410 миллионов долларов, а штат увеличат на 200 человек.

Пока о технических характеристиках пикапа Hyundai нет официальной информации. Предполагается, однако, что машина будет построена на платформе Hyundai Tucson нового поколения, а в одном из вариантов силовой установки получит двигатель объемом 2,5 литра, сочетающийся с 8-ступенчатой автоматической КПП.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Культовый «Гелендваген» превратится в электромобиль
С молотка пустят редкий Lamborghini 1985 годаС молотка пустят редкий Lamborghini 1985 года
Во Львове автомобиль насмерть сбил курьера пиццы на скутере и скрылсяВо Львове автомобиль насмерть сбил курьера пиццы на скутере и скрылся
Аэропорт "Борисполь" намерен закупить 11 автобусов МАЗ за 103,2 млн гривенАэропорт "Борисполь" намерен закупить 11 автобусов МАЗ за 103,2 млн гривен
В NASA представили первый электрический самолетВ NASA представили первый электрический самолет
Блок рекламы


Похожие новости
Hyundai наделит автомобили системой активного подавления дорожных шумовHyundai наделит автомобили системой активного подавления дорожных шумов
Hyundai запустит в Калифорнии сервис бесплатных автономных таксиHyundai запустит в Калифорнии сервис бесплатных автономных такси
Новое поколение Hyundai Creta показали в Китае.Новое поколение Hyundai Creta показали в Китае.
Круиз-контроль Hyundai на базе ИИ будет учиться у водителяКруиз-контроль Hyundai на базе ИИ будет учиться у водителя
Harley-Davidson возобновила производство своего первого электроцикла после проблем с зарядкойHarley-Davidson возобновила производство своего первого электроцикла после проблем с зарядкой
Hyundai сделал автобус для дрифтаHyundai сделал автобус для дрифта
Waymo и Renault запустят в Париже сервис роботаксиWaymo и Renault запустят в Париже сервис роботакси
Пикап Isuzu D-Max вышел в новом поколении.Пикап Isuzu D-Max вышел в новом поколении.
Замминистра Лавренюк: мы планируем сократить смертность на дорогах на 30% в следующем годуЗамминистра Лавренюк: мы планируем сократить смертность на дорогах на 30% в следующем году
Порт "Южный" в 2018 году купил два списанных тепловоза под видом новыхПорт "Южный" в 2018 году купил два списанных тепловоза под видом новых
Последние новости
Подгружаем последние новости