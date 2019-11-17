Пикап Hyundai запустят в производство в 2021 году

Впервые пикап Santa Cruz был представлен в начале 2015 года в виде концепт-кара. Сейчас же стало известно о срока начала производства серийной модели — как объявила Hyundai, машину начнут собирать в 2021 году, на заводе в Монтгомери, штат Алабама, США .

Hyundai

Перед запуском в серию пикапа Santa Cruz, как сообщила Hyundai, завод переживет модернизацию — в него инвестируют 410 миллионов долларов, а штат увеличат на 200 человек.

Пока о технических характеристиках пикапа Hyundai нет официальной информации. Предполагается, однако, что машина будет построена на платформе Hyundai Tucson нового поколения, а в одном из вариантов силовой установки получит двигатель объемом 2,5 литра, сочетающийся с 8-ступенчатой автоматической КПП.



