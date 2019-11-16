Зеленский подписал закон об аудите безопасности автодорог
Законопроект был принят Радой 17 октября.
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1061 о проведении аудита безопасности автомобильных дорог.
Документ призван ввести европейские директивы по аудиту безопасности автомобильных дорог общего пользования, информирует пресс-служба главы государства.
Так, закон вносит изменения в законы Украины "О дорожном движении" и "Об автомобильных дорогах", которыми вводится понятие "экономические потери в связи с гибелью или ранением (травмированием) людей в результате дорожно-транспортных происшествий".
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Также документ вводит аудит безопасности автодорог на стадии их проектирования и после ввода в эксплуатацию и проверку безопасности автодорог во время эксплуатации.
Напомним, что законопроект №1061 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог" был принят Радой во втором чтении 17 октября. За основу документ был принят 12 сентября.
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