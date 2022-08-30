НБУ готується змінити закон про «автоцивілку». Що пропонує регулятор
У Національному банку планують оновлення законодавства стосовно страхування авто. Цей закон хочуть ухвалити на заміну чинного закону, ухваленого ще 1 липня 2004 року. Про це йдеться у
Оновлення закону необхідне для виконання зобов’язань України в межах виконання Угоди про асоціацію з ЄС. Таким чином нововведення наблизять український ринок страхування до європейських стандартів.
Новий закон
У НБУ зазначили, що новий закон удосконалить регулювання на вітчизняному ринку автоцивілки та запровадить низку реформаційних змін. А також дасть змогу реформувати систему корпоративного управління Моторного (транспортного) страхового бюро України.
Йдеться, зокрема, про:
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врегулювання страхового випадку та отримання страхової виплати у страховика, з яким укладено договір «автоцивілки» (пряме врегулювання);
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вільне ціноутворення та можливість урахування в ціні поліса безаварійного використання страхувальником транспортного засобу;
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поступове (протягом семи років) підвищення страхових сум до розмірів, передбачених Євродирективою 2021/2118 (1,3 млн євро) на одну потерпілу фізичну особу за шкоду, завдану здоров’ю і життю, та на один страховий випадок за шкоду, завдану майну;
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запровадження регулярних страхових виплат потерпілій особі у разі її інвалідності внаслідок ДТП та особам, що були на утриманні потерпілої особи, у разі її смерті;
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здійснення страхової виплати за пошкоджений транспортний засіб у розмірі витрат на його відновлення (виплати без зносу на СТО);
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скорочення строків розгляду заяви про страхове відшкодування тощо.