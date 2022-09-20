Деяким українським водіям потрібно змінити літні шини на зимові

Щоосені в Україні багато автовласників стурбовані сезонною заміною шин. Деяким українським водіям треба подбати про це вже наприкінці вересня.

Міняти літні шини на зимові потрібно тоді, коли середньодобова температура повітря опускається близько до +7 градусів. У цей час зростає ймовірність різкого похолодання та ожеледиці, через що літня гума працює майже на межі своїх зчіпних властивостей. Тому краще перевзутися заздалегідь, ніж ризикувати потрапити у ДТП.

В Україні вже у вересні середня температура повітря вночі опускається до +7 градусів у західних областях (Львівській, Закарпатській та інших областях). Вдень температура повітря, звісно, помітно більша. Проте вночі температура повітря в західних регіонах нашої країни помітно знижується. До того ж, випадає багато опадів. Так, якщо у вересні загалом по Україні за 6 днів випадає 30 мм опадів, то у західних областях – 60 мм.

До речі, у вересні 2022 року в Україні вже спостерігалися нічні заморозки у багатьох сферах. Тому настав час подумати про зміну літніх шин на зимові. Якщо ви встановлюєте зимові шини, які вже використовували раніше, врахуйте, що глибина протектора у них повинна бути не менше 4 мм. Інакше користі від такої гуми буде мало.

Досвідчені водії рекомендують встановлювати шиповані шини, якщо доводиться більше їздити містом з чистими дорогами, але при цьому потрібно регулярно виїжджати за місто. В іншому випадку цілком підійдуть прості нешиповані шини.

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