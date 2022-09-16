На Львівській митниці незаконно безкоштовно розмитнювали євробляхи

Деяких співробітників Львівської митниці підозрюють у незаконному розмитненні автомобілів на іноземних номерах за нульовою ставкою після скасування пільгового режиму. Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань України.

За даними досудового слідства, співробітники одного з митних постів Львівської митниці у липні 2022 року після скасування безкоштовного розмитнення автомобілів ще цілий тиждень продовжували оформлювати транспортні засоби за нульовою ставкою.

За такою схемою в Україну без оплати мита ввезли близько 60 автомобілів. Державному бюджету завдано збитків у мільйони гривень. Загальна сума завданих збитків уточнюється.

Слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження за фактами зловживання владою та службового підроблення (ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України). Фігурантам загрожує до 6 років позбавлення волі.

Правоохоронці у рамках розслідування цього кримінального провадження провели обшуки на території митного посту, а також за місцем проживання колишнього начальника Львівської митниці та його заступників.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Хмельницькому судять банду автомобільних шахраїв. Вони займалися обміном автомобілів на найкращі за невелику доплату, але передавали потерпілим авто з підробленими документами та у поганому техстані.