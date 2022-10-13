"Євробляхи" ще не вимерли: яке авто можна купити в Україні до 4 тисяч доларів

Після того, як в Україні скасували нульове розмитнення, приганяти в країну автомобілі з Європи стали значно рідше, але все-таки зовсім потік імпортних машин не вичерпався.

Ресурс "Vesti" вивчив оголошення на одному із сайтів продажу авто, де пропонуються "свіжопригнані" легковики, за ціною від $4000 до $5000, інформує Апостроф.

Volkswagen Golf

У продажу приблизно 400 шт.

Діапазон р. в. - 2000... 2005

Volkswagen Passat

У продажу – приблизно 220 шт.

Діапазон р. в. - 2000... 2005

Renault Megane

У продажу – приблизно 200 шт.

Діапазон р. в. - 2003... 2008

Skoda Fabia

У продажу приблизно 170 шт.

Діапазон р. в. - 2001... 2010

Opel Astra

У продажу – приблизно 160 шт.

Діапазон р. в. - 2004... 2008

Ford Focus

У продажу – приблизно 140 шт.

Діапазон р. в. - 2003... 2008

Skoda Octavia

У продажу – приблизно 140 шт.

Діапазон р. в. - 2000... 2006


Олексій Руденко, Апостроф





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