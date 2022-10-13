"Євробляхи" ще не вимерли: яке авто можна купити в Україні до 4 тисяч доларів
Після того, як в Україні скасували нульове розмитнення, приганяти в країну автомобілі з Європи стали значно рідше, але все-таки зовсім потік імпортних машин не вичерпався.
Ресурс "Vesti" вивчив оголошення на одному із сайтів продажу авто, де пропонуються "свіжопригнані" легковики, за ціною від $4000 до $5000, інформує
Volkswagen Golf
У продажу приблизно 400 шт.
Діапазон р. в. - 2000... 2005
Volkswagen Passat
У продажу – приблизно 220 шт.
Діапазон р. в. - 2000... 2005
Renault Megane
У продажу – приблизно 200 шт.
Діапазон р. в. - 2003... 2008
Skoda Fabia
У продажу приблизно 170 шт.
Діапазон р. в. - 2001... 2010
Opel Astra
У продажу – приблизно 160 шт.
Діапазон р. в. - 2004... 2008
Ford Focus
У продажу – приблизно 140 шт.
Діапазон р. в. - 2003... 2008
Skoda Octavia
У продажу – приблизно 140 шт.
Діапазон р. в. - 2000... 2006