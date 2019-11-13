В Киеве на Владимирской улице ограничат движение транспорта 13-20 ноября

От станции метро "Золотые ворота" до Национальной оперы будут ремонтировать покрытие из брусчатки.

В Киеве с 13 до 20 ноября на участке ул. Владимирская ограничат движение транспорта в связи с ремонтом покрытия из брусчатки. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Улица будет перекрыта от станции метро "Золотые ворота" до Национальной оперы имени Тараса Шевченко. На период выполнения работ движение транспорта частично ограничено в обоих направлениях.