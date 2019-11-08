В Киеве пьяный водитель фуры решил заехать на "макДрайв" и снес ограждение

В Киеве вчетверг вечером грузовой автомобиль Renault с одесскими номерами пытался заехать на площадку МакДрайв ресторана быстрого питания МакДональдс на Вышгородской улице.

Об этом сообщает " Киев оперативный" в фейсбуке.

В результате фура снесла и протащила за собой ограждения, установленные возле заведения.

Работники кафе вызвали полицию.

Проверка водителя на алкотестере Dragger показала 2,73 промилле. Мужчину задержали.

Напомним, в прошлом году в Украине ввели уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде.