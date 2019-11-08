2019-11-08
В Киеве пьяный водитель фуры решил заехать на "макДрайв" и снес ограждение
Dragger показал 2,73 промилле, мужчину задержали патрульные.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
В Киеве вчетверг вечером грузовой автомобиль Renault с одесскими номерами пытался заехать на площадку МакДрайв ресторана быстрого питания МакДональдс на Вышгородской улице.
Об этом сообщает "Киев оперативный" в фейсбуке.
В результате фура снесла и протащила за собой ограждения, установленные возле заведения.
Работники кафе вызвали полицию.
Проверка водителя на алкотестере Dragger показала 2,73 промилле. Мужчину задержали.
Напомним, в прошлом году в Украине ввели уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде.
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