Авто снесло в реку: на Тернопольщине парень с 13-летними девушками попали в смертельное ЧП
Вечером 11 июня в селе Лищанцы Тернопольской области из-за сильного ливня погибли три человека - потоком дождевой воды с дороги снесло легковой автомобиль, в котором находились двое детей и их отец-водитель, информирует
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Тернопольской области.
Спасатели прибыли на место происшествия и обнаружили, что перевернутый на крышу автомобиль лежал в воде недалеко от дороги, но людей в нем не было, поэтому поиски пропавших организовали вдоль русла реки.
Около шести утра 12 июня в воде обнаружить тело водителя - мужчины 1990 года рождения. Затем в 9:20 нашли тело одной из девочек в 5 километрах от места, где перевернулся автомобиль. И через час ниже по течению обнаружили еще одного погибшего ребенка. Обе девочки 2009 года рождения.
В поисках привлекли более 50 человек, среди которых специалисты Национальной полиции, поисково-спасательное отделение аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС, а также местных жителей.