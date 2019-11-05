Ford показал гоночный Bronco

Ford показал гоночный Bronco

Как указывается, представленный гоночный Bronco R — это прототип, являющийся предвестником серийной модели, которая, как ожидается, будет представлена в следующем году. Ford презентовал машину в честь 50-летия со дня победы оригинального «Бронко» в гонке Baja 1000; Bronco R должен будет поучаствовать в Baja 1000 текущего года.

Ford показал гоночный Bronco

Ford

Прототип, как передает издание Car and Driver, был построен за шесть месяцев. Он базируется на модифицированной архитектуре T6. Ford отмечает лишь, что машина использует двигатель твин-турбо: журналист Car and Driver же заметил на презентации, что Bronco R, по-видимому, использует 2,7-литровый двигатель EcoBoost V6. Среди прочего, прототип оснащен 37-дюймовыми шинами BFGoodrich.

Bronco производился компанией Ford с 1965 по 1996 гг. — за это время было выпущено пять поколений данной модели. О том, что Ford планирует возродить Bronco, стало известно в 2016 году.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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