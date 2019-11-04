Во Львове на неделю запретили катать людей в каретах
Специалисты поедут на места, где содержат лошадей и проверят как за ними ухаживают.
Власти Львова решили приостановить на одну неделю деятельность двух компаний, предоставляющих услуги катания пассажиров в каретах, в связи с инцидентом, когда испуганная лошадь травмировала 15-летнюю девушку. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Сегодня городская комиссия по туристической нагрузке провела заседание и приняла решение приостановить на одну неделю деятельность двоих компаний, которые катают людей в каретах в центре города", – сказал на брифинге заммэра Львова по вопросам развития Андрей Москаленко.
По его словам, специалисты поедут на локации, где содержат лошадей и проверят как за ними ухаживают. Кроме того, власти Львова проведут "круглые столы" со всеми заинтересованными сторонами.
Москаленко также рассказал, что пострадавшую девушку прооперировали, ее состояние сегодня утром было стабильным с позитивной динамикой. Во время инцидента травмы получил и кучер кареты.
Кроме того, видео, на котором зафиксирован момент, когда неизвестные запускают фейерверки возле кареты с лошадьми, передан в полицию.
Напомним, инцидент произошел 2 ноября. 3 ноября сообщалось, что лошадь, которая травмировала девушку, тоже пришлось усыпить, поскольку кобылы были переломаны обе передние ноги, поэтому шансов ее спасти не было.
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