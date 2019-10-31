DJI представил Mavic, который не нужно регистрировать

DJI представил Mavic, который не нужно регистрировать

Mavic Mini получил ставшую уже привычной для коптеров компании DJI складную конструкцию. По размерам он сопоставим с современными смартфонами, разве что толще. Установленная на дроне камера может снимать FullHD-видео с частотой 60 кадров в секунду, либо ролик разрешением 2704?1520 пикселей (2.7K) с частотой 30 к/с. Последний вариант знаком обладателям экшн-камер GoPro и очень удобен для последующего монтажа. Программное обеспечение позволяет вести съемку в нескольких разных режимах автоматического и полуавтоматического слежения за объектом в кадре.

DJI представил Mavic, который не нужно регистрировать

Для управления квадрокоптером используется пульт с крепежом под смартфон и фирменное программное обеспечение. По непроверенной информации, Mavic Mini невозможно контролировать через приложения для других дронов DJI, его софт — уникальный. Пульт также отличается от прочих продуктов компании: нет собственного дисплея для отображения телеметрии и пары дополнительных кнопок. В конструкции самого летательного аппарата есть более серьезные упрощения, например, датчик предупреждения столкновения всего один — снизу корпуса, по бокам, спереди или сзади их нет.

Максимальная скорость полета составляет 47 километров в час (гоночный режим), однако заявленная автономность — 30 минут, достижима только в безветренную погоду и при использовании экономичного режима работы. Mavic Mini уже доступен для предзаказа в США и ряде других стран за 399 долларов в минимальной комплектации, либо за 499 долларов вместе с дополнительным кейсом, батареей, зарядным устройством и защитой для лопастей. Одной из ключевых особенностей дрона является его абсолютная легальность в США. Он весит всего 249 грамм, так что его не нужно регистрировать согласно правилам авиации.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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