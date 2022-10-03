Tata представила електромобіль за 10 500 євро

Компанія Tata офіційно презентувала свій новий бюджетний електромобіль Tata Tiago.ev. У базовій комплектації він коштуватиме від 10 500 євро.

Tata представила електромобіль за 10 500 євро

Довжина Tata Tiago.ev складає 3769 мм, ширина – 1677 мм, висота – 1536 мм, а колісна база – 2400 мм. Об'єм багажника – 240 літрів. У салоні цілком комфортно розміщуються п'ять дорослих людей. Цей електромобіль отримав сучасний дизайн та салон досить високої якості.

Покупцям Tata Tiago.ev запропонують у двох комплектаціях – Medium Range та Long Range. Комплектація Medium Range оснащується електромотором потужністю 61 к.с. і 110 Нм крутного моменту, а також літій-іонною батареєю на 19,2 кВт/год. Запас ходу – 250 км.

Tata представила електромобіль за 10 500 євро

Комплектація Medium Range оснащується електромотором потужністю 75 к.с. і 114 Нм крутного моменту, а також літій-іонною батареєю на 24 кВт/год. Запас ходу – 315 км. За допомогою швидкого заряджання батарею можна з 10% до 80% зарядити приблизно за 57 хвилин.

Tata представила електромобіль за 10 500 євро

Компанія Tata почне приймати замовлення на свій новий електромобіль вже найближчим часом. Дилери почнуть його отримувати у перших місяцях 2023 року. У стандартній комплектації він коштуватиме від 10 500 євро. На жаль, навряд чи цей електрокар з'явиться у Європі. Там він міг би скласти конкуренцію Dacia Spring.

Tata представила електромобіль за 10 500 євро

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Dacia Spring збільшить запас ходу і стане потужнішим.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Зарплата понад 50 тисяч: в Україні з'явилися вакансії для водіївЗарплата понад 50 тисяч: в Україні з'явилися вакансії для водіїв
Укрзалізниця повернула гаряче меню до поїздів Інтерсіті+: які страви пропонують та скільки вони коштуютьУкрзалізниця повернула гаряче меню до поїздів Інтерсіті+: які страви пропонують та скільки вони коштують
Ryanair розпродає дешеві квитки з Польщі: куди можна полетіти восени за 8 євроRyanair розпродає дешеві квитки з Польщі: куди можна полетіти восени за 8 євро
В Україні знизилася вартість "Зеленої карти"В Україні знизилася вартість "Зеленої карти"
Оновлений VW Golf отримає великий сенсорний дисплейОновлений VW Golf отримає великий сенсорний дисплей
Блок рекламы


Похожие новости
У Європі з'явився оновлений Kia Soul EVУ Європі з'явився оновлений Kia Soul EV
Ryanair розпродає дешеві квитки з Польщі: куди можна полетіти восени за 8 євроRyanair розпродає дешеві квитки з Польщі: куди можна полетіти восени за 8 євро
У Європі помітили оновлений Kia SorentoУ Європі помітили оновлений Kia Sorento
У Європі дебютував Mitsubishi ASX нового поколінняУ Європі дебютував Mitsubishi ASX нового покоління
У Києві помітили незвичайний електромобільУ Києві помітили незвичайний електромобіль
На Львівській митниці незаконно безкоштовно розмитнювали євробляхиНа Львівській митниці незаконно безкоштовно розмитнювали євробляхи
Запас ходу 400 км: Peugeot представив новий електромобільЗапас ходу 400 км: Peugeot представив новий електромобіль
У Європі помітили оновлений Kia SorentoУ Європі помітили оновлений Kia Sorento
В Україні відкриють новий залізничний пункт пропуску в європейському напрямкуВ Україні відкриють новий залізничний пункт пропуску в європейському напрямку
Стало відомо, скільки отримав Дорожній фонд за розмитнення євробляхСтало відомо, скільки отримав Дорожній фонд за розмитнення євроблях
Последние новости
Подгружаем последние новости