Tata представила електромобіль за 10 500 євро

Компанія Tata офіційно презентувала свій новий бюджетний електромобіль Tata Tiago.ev. У базовій комплектації він коштуватиме від 10 500 євро.

Довжина Tata Tiago.ev складає 3769 мм, ширина – 1677 мм, висота – 1536 мм, а колісна база – 2400 мм. Об'єм багажника – 240 літрів. У салоні цілком комфортно розміщуються п'ять дорослих людей. Цей електромобіль отримав сучасний дизайн та салон досить високої якості.

Покупцям Tata Tiago.ev запропонують у двох комплектаціях – Medium Range та Long Range. Комплектація Medium Range оснащується електромотором потужністю 61 к.с. і 110 Нм крутного моменту, а також літій-іонною батареєю на 19,2 кВт/год. Запас ходу – 250 км.

Комплектація Medium Range оснащується електромотором потужністю 75 к.с. і 114 Нм крутного моменту, а також літій-іонною батареєю на 24 кВт/год. Запас ходу – 315 км. За допомогою швидкого заряджання батарею можна з 10% до 80% зарядити приблизно за 57 хвилин.

Компанія Tata почне приймати замовлення на свій новий електромобіль вже найближчим часом. Дилери почнуть його отримувати у перших місяцях 2023 року. У стандартній комплектації він коштуватиме від 10 500 євро. На жаль, навряд чи цей електрокар з'явиться у Європі. Там він міг би скласти конкуренцію Dacia Spring.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Dacia Spring збільшить запас ходу і стане потужнішим.