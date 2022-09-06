У Європі офіційно представили Nissan X-Trail нового покоління

У Європі компанія Nissan офіційно представила кросовер Nissan X-Trail нового, четвертого, покоління. Європейський офіс цього японського автогіганта показав відео з новим X-Trail.

У Європі офіційно представили Nissan X-Trail нового покоління

У США Nissan X-Trail четвертого покоління вже продають два роки. Там цей кросовер відомий під назвою Nissan Rogue. Європейському офісу Nissan знадобився якийсь час, щоб доопрацювати новий X-Trail під вимоги європейців.

Слід сказати, що європейська версія X-Trail відрізняється від американської версії. Зовні вони практично однакові. Головні відмінності – в обладнанні та повнопривідній системі e-4ORCE з електромотором на задній осі потужністю 132 к.с. і 195 Нм крутного моменту, яка є в топових комплектаціях європейської версії.

У Європі офіційно представили Nissan X-Trail нового покоління

Європейським покупцям запропонують X-Trail з силовою установкою e-Power другого покоління. Вона складається з електромотора та трициліндрового бензинового турбодвигуна.

У салоні є 12,3-дюймова цифрова панель приладів, 9-дюймовий сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи та сучасне обладнання, в тому числі системи активної безпеки, а також напівавтономна система водіння Pro-Pilot 2-го рівня.

Nissan почне продавати новий Nissan X-Trail на європейському ринку вже найближчим часом. Але ціни на нього поки що не відомі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що популярний електричний хетчбек Nissan Leaf у третьому поколінні стане компактним кросовером.


Максимов Віталій, Тудей





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