Hyundai запустит в Калифорнии сервис бесплатных автономных такси

По сообщениям сетевых источников, 4 ноября этого года компания Hyundai запустит сервис бесплатных автономных такси в калифорнийском городе Ирвин. Примечательно, что эта новость появилась после того, как южнокорейский автопроизводитель объявил о намерении в течение следующих пяти лет инвестировать $35 млрд в разработку автономных транспортных средств и электромобилей.

Проект по запуску беспилотных такси реализуется Hyundai совместно с компаниями Via и Poni.ai. Группа из нескольких сотен местных жителей смогут воспользоваться услугами сервиса BotRide, заказав через специальное приложение для мобильных устройств один из оснащённых системой автономного управления автомобилей Kona Electric.

Стоит отметить, что во время поездок в салоне будет присутствовать водитель, готовый взять на себя управление в случае возникновения внештатной ситуации. Помимо водителя в салоне будет находиться инженер, вероятно, следящий за работой системы автономного управления. Автомобили смогут перемещаться только внутри определённой части города, в которую вошли несколько жилых кварталов, а также коммерческие и институциональные объекты.

В заявлении Hyundai говорится о том, что в проекте будут использоваться полностью электрические автомобили марки Kona, оснащённые новейшим сенсорным оборудованием и соответствующим программным обеспечением от Pony.ai, благодаря чему удастся «определять точное местоположение окружающих транспортных средств, контролировать обстановку и прогнозировать дальнейшие действия других участников движения».

Стоит отметить, что Hyundai является одним из самых молодых игроков в сегменте автономного транспорта. В отличии от многих конкурентов, Hyundai получает поддержку южнокорейского правительства, за счёт чего планируется ускорить процесс создания необходимых технологий для скорейшего освоения сегмента, связанного с производство автономных и электрических транспортных средств.



