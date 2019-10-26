Jaguar показал 1020-сильный электросуперкар

Jaguar показал 1020-сильный электросуперкар

На дизайн суперкара будущего оказали своё влияние как гоночные машины прошлого (C-Type и D-Type), так и современная гоночная техника (I-Type 4 Formula E и I-Pace eTrophy). При этом дизайн сочетается с технологиями, поскольку у Vision Gran Turismo Coupe предусмотрено активное заднее антикрыло.

Jaguar показал 1020-сильный электросуперкар

Jaguar

Кузов машины выполнен из экспериментальных лёгких материалов, а в основе суперкара лежит лёгкий и жёсткий монококом, изготовленным из углеродных композитов и современных алюминиевых сплавов. Масса электромобиля составляет 1400 килограммов, а развесовка по осям близка к 50:50.

Jaguar показал 1020-сильный электросуперкар

Jaguar

Интерьер сочетает в себя роскошную отделку и современные технологии. В Vision Gran Turismo Coupe есть KITT-E — встроенная система искусственного интеллекта, устраивающая связь между водителем и машиной. Электромобиль оснащён цифровой панелью приборов, голографическим проектором и системой дополненной реальности, которая работает с остеклением и выводит на него предупреждения об опасностях и препятствиях на дороге.

Jaguar показал 1020-сильный электросуперкар

Jaguar

Над силовой установкой работали инженеры гоночной команды Panasonic Jaguar Racing, которые установили сразу 3 мощных и компактных двигателя (один спереди и два сзади), которые обеспечивают мощность 1020 л.с. и позволяют разгоняться с места до 100 км/ч быстрее 2 секунд и развивать свыше 320 км/ч максимальной скорости.

Jaguar показал 1020-сильный электросуперкар

Jaguar

Несмотря на то, что Jaguar Vision Gran Turismo Coupe является электромобилем, у него есть звук двигателя. Специально для суперкара был записан особый саундтрек на основе 3,8-литрового моторов Jaguar D-Type 1957 года.

Jaguar показал 1020-сильный электросуперкар

Jaguar


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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