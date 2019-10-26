Skoda готовит еще один купе-кроссовер.

Осенью прошлого года Skoda представила на автосалоне в Гуанчжоу кросс-купе на базе модели Kodiaq – Kodiaq GT. Сильно менять дизайн не стали, лишь занизили линию крыши и переоформили заднюю часть кузова. Почувствовав перспективы сегмента, чехи за год придумали вторую аналогичную машину.

На сей раз в «типа купе» превратили самый маленький и самый свежий кроссовер «Шкоды» - Kamiq. Рецепт трансформации в Kamiq GT тот же. Однако за счет того, что эта модель компактная и невысокая, должно получиться изящнее, чем в случае с «Кадьяком». Судить пока сложно, так как на обнародованных скетчах пропорции по традиции слегка искажены.

Skoda готовит еще один купе-кроссовер.

Интересная особенность: в Китае Skoda Kamiq и Kamiq GT базируются на старой платформе PQ25 (нам она известна, в частности, по лифтбеку Rapid), тогда как в Европе эта же модель получила «тележку» MQB-A0. Но полного привода у версии для Поднебесной все равно нет. Известно пока об одном моторе – атмосфернике 1.5 отдачей 110 л.с. Такой же ставится и на обычный Kamiq на местном рынке.

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