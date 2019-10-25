Автобус "Киев - Варшава" врезался в грузовик на севере Ровенской области, погиб человек

На севере Ровенской области ночью 24 октября произошло ДТП с участием автобуса Neoplan, который вез из Киева в Варшаву более трех десятков пассажиров.

По данным областного управления ГосЧС, возле села Федоровка Сарненского района автобус врезался правой передней стороной в попутный грузовик. Судя по опубликованным фотографиям, авария произошла в условиях тумана.

Фото: rv.dsns.gov.ua

Фото: rv.dsns.gov.ua

В результате столкновения погиб второй водитель, который находился на правом переднем сиденье.

Также раны получили три взрослых пассажира автобуса, их доставили в центральную районную больницу Сарн. Остальные пассажиры не пострадали, их отвезли в здание патрульной полиции Сарн.