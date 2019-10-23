Кабмин объявил эксперимент с водительскими правами в смартфоне

Кабинет министров принял постановление о проведение эксперимента по внедрению электронных водительских удостоверений и техпаспортов (для владельцев автомобиля).

Об этом сообщил министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Скоро можно будет ездить без пластика. Чтобы вы понимали, только в этом году штрафов за забытый документ было более чем на 71 млн грн (более 160 тысяч водителей). В прошлом - штрафов на более 80 млн", - написал Федоров в фейсбуке.

Электронные водительские права будут реализованы через мобильное приложение "Дія" (государственные услуги онлайн).

"После авторизации в электронном кабинете гражданина через мобильное приложение «Дія», каждый украинец сможет быстро и удобно их предъявить в случае необходимости. Уже вскоре услуга заработает в тестовом режиме и водителям не нужно будет тратить кучу времени и портить свои нервы", - говорится в фейсбуке премьер-министра Алексея Гончарука.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, такие электронные документы будут иметь равнозначную юридическую силу с нынешними пластиковыми. "Полиция должна привлекать к ответственности не за отсутствие при себе прав или техпаспорта, а за отсутствие законных оснований для вождения", - говорится на сайте МВД .

Министр добавил, что также готовится проект закона с изменением процесса регистрации транспортных средств. Он будет предусматривать максимальное упрощение процесса присвоения и выдачи номерных знаков.

Напомним, что согласно законодательству Украины, каждый водитель обязан иметь при себе удостоверение водителя на право управления транспортным средством, регистрационный документ на транспортное средство и действующий страховой полис.

В настоящее время уже идет процесс введения электронного страхового полиса по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

В сентябре 2018 года депутаты Верховной Рады уже предлагали разрешить водителям не иметь при себе прав, если вся информация будет в электронной базе данных. Проект был отозван в связи с избранием новой Рады.