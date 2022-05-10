53-60 гривен за литр: АЗС начали устанавливать цены выше разрешенных Кабмином

В Украине увеличилось количество АЗС, которые спекулируют на топливе, продавая его по цене, превышающую предельную государственную торговую наценку. Об этом в Facebook рассказал директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

53-60 гривен за литр: АЗС начали устанавливать цены выше разрешенных Кабмином

По его словам, некоторые небольшие сети АЗС или отдельные заправки открыто продают топливо по цене, которая выше, чем установлена Министерством экономики. На таких заправках топливо продают по 53-60 гривен за литр.

Некоторые сети АЗС маскируют завышенные цены или продают его оптом. На таких заправках указано, что топлива нет или указана какая-то непонятная цифра, а на кассе водителям предлагают купить его через приложение или за наличные. На таких заправках топливо продают по 50-60 гривен за литр.

53-60 гривен за литр: АЗС начали устанавливать цены выше разрешенных Кабмином

Эксперт считает, что если прекратить спекуляции, то топлива на АЗС станет больше, благодаря чему исчезнут очереди.

Напомним, дефицит топлива образовался в конце апреля, когда роSSийские оккупанты начали обстреливать железнодорожные станции, а также усилили обстрелы нефтебаз и НПЗ.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время дефицита топлива больше не будет.


Максимов Віталій, Тудей

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