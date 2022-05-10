53-60 гривен за литр: АЗС начали устанавливать цены выше разрешенных Кабмином

В Украине увеличилось количество АЗС, которые спекулируют на топливе, продавая его по цене, превышающую предельную государственную торговую наценку. Об этом в Facebook рассказал директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

По его словам, некоторые небольшие сети АЗС или отдельные заправки открыто продают топливо по цене, которая выше, чем установлена Министерством экономики. На таких заправках топливо продают по 53-60 гривен за литр.

Некоторые сети АЗС маскируют завышенные цены или продают его оптом. На таких заправках указано, что топлива нет или указана какая-то непонятная цифра, а на кассе водителям предлагают купить его через приложение или за наличные. На таких заправках топливо продают по 50-60 гривен за литр.

Эксперт считает, что если прекратить спекуляции, то топлива на АЗС станет больше, благодаря чему исчезнут очереди.

Напомним, дефицит топлива образовался в конце апреля, когда роSSийские оккупанты начали обстреливать железнодорожные станции, а также усилили обстрелы нефтебаз и НПЗ.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время дефицита топлива больше не будет.