Українець заплатив за віртуальний позашляховик 150 тисяч гривень

В Україні продовжують в Інтернеті активно діяти автомобільні шахраї. Один із мешканців Тернопільської області попався на їхню "вудочку" і заплатив за віртуальний позашляховик 153 тисяч гривень. Про це повідомив Відділ комунікації Тернопільської області.

Українець заплатив за віртуальний позашляховик 150 тисяч гривень

За даними досудового слідства, мешканець Тернопільської області в Інтернеті знайшов оголошення про те, що купують та доставляють автомобілі з Європи. Він замовив купити та пригнати позашляховик, й заплатив за нього передоплату у розмірі 153 000 гривень. Отримавши гроші, шахрай перестав виходити на зв'язок.

Слідчі поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження. Встановлюється особистість злочинця.

Останнім часом це не поодинокий випадок обману мешканців Тернопільщини, які хотіли, щоб їм доставили автомобілі з Європи. Так, один із потерпілих замовив мікроавтобус, заплатив за нього передоплату у розмірі 141 000 гривень, але так його й не отримав. Поліція вважає, що в обох випадках діяв один і той же зловмисник.

Українець заплатив за віртуальний позашляховик 150 тисяч гривень

Нагадаємо, якщо хочете купити автомобіль, то переконайтеся, що він справді існує, а посередник – не черговий шахрай з Інтернету.

Уважно вивчіть всю інформацію про продавця, а вказані в оголошеннях номери телефонів перевірте через пошукові системи (можливо, хтось вже став жертвою шахрая та попереджає про нього інших).

Якщо є можливість, то зустрічайтеся з продавцем особисто та розраховуйтесь за товар лише після його отримання.

Раніше стало відомо, що шахраї з Хмельницької області обдурили 50 людей, обіцяючи купити та доставити автомобілі з Європи.


Максимов Віталій, Тудей





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