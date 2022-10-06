Краще погано їхати, ніж гарно йти: яке авто можна купити в Україні до 30 000 гривень

У першу половину рейтингу 20 найдешевших автомобілів на українському авторинку потрапила лише одна “іномарка”. У другій десятці таких вже більше – 6 із 10.

Середній вік 19 із 20 найдешевших моделей зі списку становить понад 30 років, повідомляє Avtosota з посиланням на експертів Інституту досліджень авторинку.

Найдоступнішим автомобілем в Україні виявився ЗАЗ-968 (“Запорожець”) із середньою ціною $332. Його вік становить понад 35 років. Друге, третє та четверте місця посіли “Москвичі” – 2140, 412 та 2125 відповідно.

На п’ятому місці опинився легковий автомобіль радянського періоду – ВАЗ-2101, або “копійка” (середній вік 42,3 роки, середня ціна $550). Цей автомобіль із кузовом універсал – ВАЗ-2102 – посів шосте місце у рейтингу і коштує на $50 дорожче. Середній вік такої машини становив понад 41 рік.

Найдорожчий у двадцятці — «німець» Opel Ascona C за 850 доларів (трохи більше 30 тисяч гривень за актуальним курсом), чий середній вік сягає 35,5 років.

Топ-20 найдешевших автомобілів на українському авторинку, їхня середня ціна та середній вік: