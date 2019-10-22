В Киевской области из-за ДТП устроили перестрелку

В селе Княжичи Броварского района Киевской области, произошла перестрелка. Неизвестные выстрелили в водителя легкового авто, после сего скрылись в неизвестном направлении на другом транспортном средстве. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Киевской области.

Фото: kv.npu.gov.ua

Инциденту предшествовало ДТП. Автомобиль, двигавшийся навстречу, столкнулся с автомобилем потерпевшего, после чего неизвестные открыли огонь. Сейчас раненый водитель находится в больнице.

Фото: kv.npu.gov.ua

С целью задержания вооруженных злоумышленников на территории Киевской области, введено специальную операцию «Сирена». Правоохранители обращаются к гражданам с пониманием отнестись к остановке ьтранспорта и проверки транспортных средств.

Напомним, 13 октября сообщалось о стрельбе, которую устроили четверо мужчин в Голосеевском районе Киева . Фигурантов оперативно задержали патрульные полицейские, которые обнаружили в салоне машины автомат и шесть гранат Ф-1, РГД-5 и УЗРГМ-2.

Во время обыска по месту жительства одного из них правоохранители изъяли около 30 пустых магазинов от пистолета ТТ, пять магазинов от пистолета Макарова, три магазина от пистолета Марголин, а также стартовый пистолет.