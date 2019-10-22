В Киеве пьяный работник автомойки катался на автомобиле клиента и разбил его

Мужчина задержан полицейскими.

??В Киеве пьяный работник автомойки катался на автомобиле клиента и разбил его
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве сотрудник автомойки в состоянии алкогольного опьянения решил покататься на автомобиле клиента, а затем вернул машину на станцию техобслуживания с многочисленными повреждениями.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

К правоохранителям обратился киевлянин, который рассказал, что мимо него на большой скорости проехала машина, из салона которой выпала спортивная сумка с документами. На место выехала следственно-оперативная группа и сотрудники уголовного розыска. С помощью найденных документов правоохранители установили владельца машины, а затем разыскали и задержали угонщика.

"Житель Лесного массива на сутки оставил свой автомобиль на СТО для комплексной мойки. Однако, один из сотрудников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил прокатиться на иномарке, но во время движения не заметил, как из салона выпали личные вещи настоящего владельца. После прогулки по улицам района он вернул автомобиль на станцию с многочисленными повреждениями", - рассказали в полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Он - уроженец Полтавской области, 1986 года рождения, Ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Открытоуголовное производство по части первой статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством).

Кроме того, на мужчину составлен протокол по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Поэтому, кроме уплаты штрафа, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в августе в Киеве пьяный автослесарь угнал отремонтированную иномарку и попал в ДТП.

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