В Киеве столкнулись два такси Uklon

В больницу попали водитель и пассажирка.

Фото: kiev.informator.ua

В Киеве произошло ДТП с участием двух автомобилей службы такси Uklon, передает "Информатор".

Авария случилась около 23 часов в пятницу, 18 октября, на улице Вадима Гетьмана.

"Столкнулись Skoda Octavia и Mazda 3. Обе машины имели наклейки службы такси Uklon. В результате столкновения госпитализировали два человека", - говорится в сообщении.

По словам водителя Mazda, он ехал в крайнем левом ряду в сторону проспекта Победы. В это время в соседнем ряду ехала Skoda. По неизвестным причинам водитель Skoda резко начал поворачивать влево, со среднего ряда, после чего произошло столкновение. От удара Mazda пересекла встречную полосу и врезалась в столб.

В результате ДТП пострадал водитель Skoda и пассажирка автомобиля Mazda. Их доставили в больницу.

На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, ранее в Киеве таксист с пассажиркой не заметил дорожных знаков и влетел в бетонные блоки. В августе автомобиль такси Uklon влетел в столб, погибла пассажирка.

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