Израильское такси Gett ушло с роSSийского рынка

Израильский такси-сервис Gett приостановил работу в РоSSии. Последний день функционирования приложения для водителей — 31 мая 2022 года. Об этом идет речь на сайте Gett, пишет Forbes.

Израильское такси Gett ушло с роSSийского рынка
Фото: vinegret.cz

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«В соответствии с решением глобального офиса Gett 31 мая 2022 года прекращается техническая поддержка, доработка и обеспечение функционирования приложения Gett в РоSSии», — говорится в сообщении.

«Такое решение вызвано целым рядом причин, которые, в частности, объективно находятся вне контроля как глобального офиса Gett, так и роSSийского подразделения бизнеса, — писала компания в письме таксопаркам, предупреждая об остановке работы. — Например, отказом (существенным риском отказа) или блокированием (существенным риском блокировки) используемых в рамках работы сервиса программ и (или) технических средств, предоставляемых третьими лицами, осуществляющими свою деятельность за пределами РоSSийской Федерации».

Напомним

О том, что роSSийский офис Gett будет реорганизован, стало известно в середине марта. Решение связано с экономическими причинами, объясняла компания: из-за политической ситуации из РоSSии ушли многие корпоративные клиенты, на которых и ориентировался Gett, и развивать здесь бизнес стало трудно.

Кроме РоSSии Gett работает в Израиле, США и Великобритании. Сервис основан в 2010 году. РоSSия обеспечивала около 17% валовой прибыли компании.

Ранее Uber — райдшеринговый сервис — отказался от сотрудничества с Яндекс.Такси.

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